Yayalar için artık tehlike oluşturmayacak

Düzce Belediyesi yayaların can güvenliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan binalardan boşalan alanda yayaların ulaşımı için gerekli kaldırım eksikliğini çalışma planı kapsamına aldı. Ekipler, uzun süredir yayaların ulaşımı konusunda tehlike oluşturan Mimar Sinan Caddesi üzerinde genişletilen yol kenarına kaldırım örme işlemini başlattı. Yayalar için öncelik verilen nokta hakkında yapılan açıklamada “Kent merkezinde bozuk, eksik ve can güvenliğini tehlikeye atacak eksikleri gidermek, çalışma planımızın öncelikleri arasına alındı. Mevcut alanda yapılan incelemede araç parklanması olduğu da tespit edilmiş ve çarpık kentleşmeye sebebiyet verecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimizi daha önce belirtmiştik. Şimdi yaya vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla ulaşımını sağlamak ve ilgili yer çevresinde yapılan araç parklarının da önüne geçmek amacıyla kaldırım örme işlemimiz başladı. Benzer ihtiyaçlar, belediyemize yapılan taleplere öncelik verilerek devam edecektir. Değerli vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz” denildi.