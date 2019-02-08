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"Yaya öncelikli trafik" kamu spotları ile anlatılacak

Yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmak amacıyla yapılan yasal düzenlemeyle hayata geçirilen "yayalara geçiş üstünlüğü" uygulamasının toplumda yaygınlaşması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu spotları hazırlatıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 10:32
"Yaya öncelikli trafik" kamu spotları ile anlatılacak

TRT'de yayınlanan iki dizide rol alan oyuncuların yer aldığı kamu spotlarında, "yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara sürücülerin yol vermesi gerektiği" vurgulanıyor.

Söz konusu kamu spotları, dizilerin yayınlanacak bölümlerinde de kullanılacak.

- Yaya öncelikli trafik dönemi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla dün kampanya başlatılmıştı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazalara yönelik önemli bir adım atılarak "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu.

Düzenlemeye göre bundan böyle araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda olacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:32
  1. Kamu Spotu
  2. Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın
  3. Yaya öncelikli trafik dönemi

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