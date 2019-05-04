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Yaya önceliği açılan stantta uygulamalı olarak anlatıldı

Kahramanmaraş’ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında AVM’de kurulan stant ile yaya önceliği anlatıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:58
Yaya önceliği açılan stantta uygulamalı olarak anlatıldı

Kahramanmaraş’ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında AVM’de kurulan stant ile yaya önceliği anlatıldı.



Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Piazza AVM içerisinde oluşturulan stantta yaya önceliği teması uygulamalı olarak işlendi. Resimli olarak oluşturulan temsili yaya geçidinden, 7’den 70’e herkese nasıl geçmesi gerektiği ve hangi durumlarda önceliğin yayalarda olduğu anlatıldı.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden gönüllü öğrenciler de stantta görev alarak trafikte yaya önceliğiyle ilgili çalışma yaptı. Rektör Niyazi Can’da standa ziyarette bulunarak, gönüllü olarak görev alan öğrencilere ve trafik ekiplerine teşekkür etti.



Karayolu trafik mevzuatına göre, Mayıs ayının ilk Cumartesi Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bunu takip eden haftada Karayolu Trafik Haftası olarak düzenleniyor. Bu hafta etkinlikleri kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak bugün AVM’de açtıklarını belirten Şube Müdürü Hakan Doğan, ’’Stant faaliyetiyle birlikte bugünü hayata geçirmiş olduk. Hafta içerisinde de bu konuyla ilgili olarak çeşitli etkinlikler yapacağız. Geçtiğimiz yıl Karayolu Trafik Haftası’nın konusu, trafikte çocuk güvenliğiydi. Bu sene 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle 2019 yılı trafik haftasının teması da, trafikte yaya önceliği oldu. 6 Şubat’tan beri her ortamda tekrarladığımız sloganımız, ’Öncelik hayatın, öncelik yayanın.’ Bizde bu hafta trafik haftası nedeniyle yapacağımız etkinliklerde trafikte yaya önceliğini vurgulayacağız.’’ dedi.



Yaya önceliğinin neden önemli olduğunu anlatan Doğan, ’’2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık bin 500 yayamız hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalarda, yayaların hayatını kaybetme oranı yüzde 17, yaya kazaları da yüzde 22’lik bir orana tekabül ediyordu. Bu oranlar önemli oranlardır. Çünkü yayalar trafikte korunmasız faktörler. Trafikte yaya kaybının azaltılması adına, yaya önceliği projesi gerçekten büyük bir proje. Bunu toplumun her kesimine, sürücülere, yolculara,çocuklara gençlere herkese anlatmamız lazım. Bu bilinci tüm vatandaşlarımızda oluşturmamız lazım. İnşallah trafik haftası da buna vesile olacak. 6 Şubat’ta başlatılan trafikte yaya önceliği temasını yıl boyunca etkinliklerimizde hatırlatacağız. Bugün, özellikle çocukların dikkatini çekmek adına oluşturduğumuz yaya görselinde, yaya geçitleri nasıl kullanılır, kontrolsüz yaya geçitleri nedir? Işıklı ve ışıksız yaya geçitleri nedir? Onları anlatıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.



Sürücülerin ışıksız yaya geçitlerinde yayalara yol vermek zorunda olduğunu belirten Doğan, ’’Işıklı yaya geçitlerinde de, yayaların ışıklara uymak suretiyle geçişlerini tamamlaması gerektiğini anlatıyoruz. Burada hem çocuklara hem de velilere bu bilinci anlatmaya çalışıyoruz. Sürücülerimizin yaya geçitlerinde, yayaların geçişlerine öncelik vermesi hususunda bir artış var. Bunu tüm vatandaşlarımız memnuniyetle gözlemliyordur. Bu bilinçlendirme, ilerleyen günlerde daha artacaktır. Yalnız bize gelen bazı mesajlarda, şikayetlerde, yayalarımızın ışıklı yaya geçitlerinde yani kırmızı ve yeşil insan figürünün yandığıgeçitlerde yayaların çok dikkat etmeyerek hemen yola indiği şeklinde sürücülerden şikayetler geliyor. Bu yüzden bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Işık olmayan kontrolsüz yaya geçitlerinde öncelik yayanındır. Ancak trafik lambası varsa yaya geçitlerinde, burada yayalarımız ışıklara uymak zorundadır. Yeşil ışık sürücülere yanıyorsa, yol sürücülerindir. Yeşil insan figürü yanıyorsa, geçiş hakkı yayalarındır. Burada yayalarımız bu konuya dikkat etsinler.’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:58
  1. doğa

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