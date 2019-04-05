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Yaya geçidinde sürücülere görsel uyarı

Adana’da, İçişleri Bakanlığı’nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görselleri sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çiziliyor.

05 Nisan 2019 Cuma 09:37
Yaya geçidinde sürücülere görsel uyarı

Adana’da, İçişleri Bakanlığı’nca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görselleri sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çiziliyor.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildi.


Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca Türkiye’de 81 il ve ilçede mevzuata getirilen bu yeni düzenlenmenin geniş kitlelere duyurulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilerek kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Önce Yaya" görselleri hazırladı. Bu görsellerde bir kız ve erkek yaya figürü "önce yaya" yazısının sağ ve sol tarafına yaya geçidinin önüne yerleştirilerek sürücülerin görmesi sağlandı.


Trafik polisleri bu görsellerin çizilmesi için gece-gündüz çalışıyor. Görseller, öncelikle okul önleri ve yayaların yoğunlukta olduğu yerlere çiziliyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:37
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