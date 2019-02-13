Yaya geçidinde minibüsün çarptığı Faslı kadın öldü

Yaya geçidinde minibüsün çarptığı Faslı kadın öldü13 Şubat 2019 Çarşamba 21:53
İSTANBUL (AA) - Fatih'te yaya geçidinden geçerken minibüsün çarptığı Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma, Adnan Menderes Bulvarı'nda Aksaray Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Bayrampaşa istikametine giden bir minibüs, kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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