Yaya geçidinde ilginç uygulama!

Çin'in Daye kentinde yayaların trafik kurallarına uyması için yeni bir uygulama başlatıldı.



HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ UYARI



Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, eğer kendileri için yeşil ışık yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki sarı direklerden su sıkılıyor. Yayalar aynı anda "Kırmızı ışık, lütfen karşıya geçmeyin. Tehlikeli." diyen sesli bir mesajla uyarılıyor