Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaya geçidinde ilginç uygulama!

Çin'de ilginç bir uygulamaya başlandı. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara, yeşil ışığın yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki direklerden su sıkılıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 15:54
Yaya geçidinde ilginç uygulama!

Çin'in Daye kentinde yayaların trafik kurallarına uyması için yeni bir uygulama başlatıldı.

HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ UYARI

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, eğer kendileri için yeşil ışık yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki sarı direklerden su sıkılıyor. Yayalar aynı anda "Kırmızı ışık, lütfen karşıya geçmeyin. Tehlikeli." diyen sesli bir mesajla uyarılıyor

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:54
  1. Çin
  2. yaya geçidi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    1. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    2. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    3. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    4. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    5. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    6. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    7. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    8. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    9. Balık tutarken nehirde kayboldu
    10. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    11. 500 bin kişiye üniversite affı!
    12. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    13. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    14. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    15. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    16. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    17. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    18. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    19. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    20. Gece yemek yemek ve az uyku kilo..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!