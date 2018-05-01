Yaya geçidinde ilginç uygulama!
Çin'de ilginç bir uygulamaya başlandı. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara, yeşil ışığın yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki direklerden su sıkılıyor.01 Mayıs 2018 Salı 15:54
Çin'in Daye kentinde yayaların trafik kurallarına uyması için yeni bir uygulama başlatıldı.
HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ UYARI
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, eğer kendileri için yeşil ışık yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki sarı direklerden su sıkılıyor. Yayalar aynı anda "Kırmızı ışık, lütfen karşıya geçmeyin. Tehlikeli." diyen sesli bir mesajla uyarılıyor
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