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Yaya geçidinde halay çektiler

İçişleri Bakanlığı ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında Nusaybin’de farkındalık programı düzenledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:38
Yaya geçidinde halay çektiler

İçişleri Bakanlığı ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında Nusaybin’de farkındalık programı düzenledi. Yaya geçidinin önüne gelen bir grup öğrenci, burada halay çekti.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından Mardin Yolu Caddesi’nde yapılan etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Şefak Kavak, Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, okulun folklor ekibi ve trafik polisleri katıldı. Yaya üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla okulun folklor ekibi yaya geçidinde folklor gösterisi düzenlerken, sürücüler bu süre zarfında gösteriyi izledi.


Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Çetin ve beraberindekiler sürücülere trafikte yayaların öncelikli olduğunu anlatan broşür dağıttı. Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, etkinliğin amacının öğrencileri eğitmek, sürücüleri uyarmak ve yayaları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:38
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