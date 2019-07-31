Yaya geçidinde çocuğa araba çarptı Yozgat’ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yozgat’ta yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, şehir merkezi E-88 karayolunda meydana geldi. Erhan D. idaresindeki 66 LH 246 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 14 yaşındaki H.İ.G’ye çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken talihsiz çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralanan çocuk, Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden çocuğun müşahede altında olduğu öğrenildi.

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