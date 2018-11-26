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Yaya geçidinde "birdirbir" oynadılar

Denizli'de araçların kırmızı ışıkta beklediği esnada gençlerin yaya geçidinde "birdirbir" oynaması kameraya yansıdı

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:32
Yaya geçidinde "birdirbir" oynadılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gençlerin yaya geçidinde "birdirbir" oynaması araç kamerasınca kaydedildi.

Denizli-Antalya kara yolu Bağbaşı mevkisinde kırmızı ışığın yanmasıyla araçlar durdu. Bu sırada kara yolu kenarındaki 6 gençten 5'i, yaya geçidi üzerine dizilerek birdirbir oynamaya başladı. Sıra ile birbirlerinin üzerinden atlayan gençlerin tehlikeli oyunu, yeşil ışığın yanmasına kadar devam etti.

Gençlerin yaya geçidindeki tehlikeli oyunu, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Denizli'de yerel bir televizyon kanalında çalışan Arif Zor, gençlerin bu oyununu araç kamerası ile kaydetti.

Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli-Antalya kara yolunda aracıyla ilerlerken Bağbaşı mevkisinde kırmızı ışık yanınca durduğunu belirterek, "Yolun sağ tarafında gençler vardı. Yaya geçidinden karşıya geçeceklerini düşünüyordum. Bir anda yola dağılarak yaya geçidi üzerinde birdirbir oynamaya başladılar. Bu da gerçekten belki bir akım olabilir ama o kırmızı ışıkta, yaya geçidinin olduğu yerde birdirbir oynamaları iyi bir şey değil. Can güvenliği çok önemli, arkadan hızlı bir araç gelebilir, ambulans gelebilir." dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:32
  1. Birdirbir
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  5. oyun

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