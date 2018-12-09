0553 313 94 23

Yaya geçidi asansöründe mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Kurtarılan çocuk, polis ve itfaiye ekiplerine sarılarak ağladı

09 Aralık 2018 Pazar 16:37
Yaya geçidi asansöründe mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da yaya geçidi asansöründe mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Samet İşler (11), merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için annesiyle yaya üst geçidi asansörüne bindi.

Anne ve oğlu asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansörden ilk olarak Samet İşler çıkartıldı. İşler, bir polis memuru ve itfaiye erine sarılıp ağladı.

Kurtarılan anne ve oğlu, olay yerine gelen yakınlarıyla bölgeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:37
  1. anne
  2. asansör
  3. çocuk
  4. İtfaiye
  5. Konya
  6. Kurtarma
  7. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı öldü
    1. GÜNCELLEME - Balkondan düşen dansçı..
    2. Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik..
    3. "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    6. "İsrail'de Hizbullah füzelerinin..
    7. İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya..
    8. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    9. Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere..
    10. Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. Metro metrobüs tranvay ve otogardan..
    13. Nijerya'da 70 milyondan fazla kişi..
    14. Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı
    15. İsrail Suudiler için Mossad'ı devreye..
    16. Aç bırakmak çare değil
    17. Polis, Saadet Partilileri yürütmedi
    18. Gardrobunuzu düzenlerken...
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe