Yaya geçidi asansöründe mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da yaya geçidi asansöründe mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Samet İşler (11), merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için annesiyle yaya üst geçidi asansörüne bindi.

Anne ve oğlu asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansörden ilk olarak Samet İşler çıkartıldı. İşler, bir polis memuru ve itfaiye erine sarılıp ağladı.

Kurtarılan anne ve oğlu, olay yerine gelen yakınlarıyla bölgeden ayrıldı.