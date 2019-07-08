Yaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA0917 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T’ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınan sürücü karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkan şahıs adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.

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