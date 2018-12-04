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YAY Platformu Projesi'ne VSY Biotechnology de katıldı

Kuruluşların teknoloji tabanlı transfer altyapılarının oluşturulması, yetkinliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir inovatif yapılarının sağlanması, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapılmasını destekleyen "Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi"ne VSY Biotechnology de katıldı- VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş:- "YAY Platformu kapsamında oluşturulan bütünleştirici işletme modeli sayesinde kamu, üniversite ve özel şirket iş birliklerinin Türkiye’de artacağını öngörüyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 15:10
YAY Platformu Projesi'ne VSY Biotechnology de katıldı

İSTANBUL (AA) - Kuruluşların teknoloji tabanlı transfer altyapılarının oluşturulması, yetkinliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir inovatif yapılarının sağlanması, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapılmasını destekleyen “Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi”ne VSY Biotechnology de katıldı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşların teknoloji tabanlı transfer altyapılarının oluşturulması, yetkinliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir inovatif yapılarının sağlanması, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapılmasını destekleyen “Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi” hayata geçirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen bu yeni proje sayesinde üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki ara yüz yapılarının işlevselliklerinin, kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Bu amaca yönelik oluşturulan işletme modeli ile verimliliğin de artacağı öngörülüyor.

Marmara Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, İstanbul Arel, İstanbul Kültür, Okan, Özyeğin ve Sabancı üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri'nin, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi'nin, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SUNUM) aralarında yer aldığı YAY Platformu’na Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden VSY Biotechnology de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, proje kapsamında oluşturulan bütünleştirici işletme modeli sayesinde kamu, üniversite ve özel şirket iş birliklerinin Türkiye’de artacağını öngördüklerini bildirdi.

Varlıbaş, bu platformun İstanbul’un ardından Türkiye’de de yaygınlaşması ve çoğalan iş birlikleri neticesinde oluşan inovatif yapı ve yeni atmosferin olumlu yansımalarının ekonomide de hissedileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:10
  1. VSY Biotechnology
  2. YAY Platformu Projesi

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