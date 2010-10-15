Yavuz’un kaftanı depoda

Fatih Sultan Mehmed’in torunu, Kanunî Sultan Süleyman’ın babası ve Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu olan Yavuz Sultan Selim’in, vasiyeti üzerine sandukasının üzerinde asılı bulunan kaftanının yerinden alınarak İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü’nün deposuna kaldırıldığı öğrenildi. 1517 yılında kazanılan Ridaniye zaferinden sonra kutsal topraklarda huzuru sağlayan padişah Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte İstanbul’a dönüyordu. Yolculuk sırasında, İbn-i Kemal adıyla tanınan Anadolu Kazaskeri ve ünlü bilgin Kemal Paşazade’nin atının ayağından sıçrayan çamurlar, Padişah’ın kaftanını kirletti. Kemal Paşazade mahcup oldu. Onun bu halini gören Padişah tebessümlü bakışlarla süzdükten sonra şöyle teselli etti: “Senin gibi bir bilgenin atının ayağından sıçrayan çamur benim için şereftir. Vasiyetimdir ki; öldüğüm zaman bu kaftan, bu haliyle sandukamın üzerine konsun!” Padişahın sırtından çıkardığı kaftanın çamurları temizlenmedi, öylece saklandı ve vasiyetine uygun olarak padişahın vefatından sonra sandukasının üzerine örtüldü.



GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KALDIRILMIŞ



İstanbul Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camii’nin avlusundaki türbede vasiyeti üzerine uzun yıllar boyunca sandukasının üzerinde asılı duran kaftanın, türbenin güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle sandukanın üzerinden kaldırıldığı öğrenildi. Sandukanın üzerinde uzun yıllar durmasından dolayı kaftanda meydana gelen yıpranmalar için öncelikle kaftan onarıldı. Onarımı yapıldıktan sonra kaftan, İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü’nün deposunda bulunan diğer tarihi eserlerin bulunduğu yere kaldırıldı. İstanbul Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz’in, Topkapı Sarayı Müzesi gibi bir müze yapılarak, depoda bulunan kaftan ve diğer tarihi eserleri müzede sergilemeyi düşündüğü belirlendi. Yavuz Sultan Selim’in “Vasiyetimdir, öldüğüm zaman bu çamurlu kaftan sandukanın üzerine konsun” dediği kaftan, artık sandukanın üzerinde değil.