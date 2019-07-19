Yavuzlar İnşaat, Aykonut tartışmalarına açıklık getirdi

Aydın Efeler ilçe merkezi Torlak Mevkiinde bulunan şehrin 21 yıllık sorunu Aykonut projesini yapacak olan Yavuzlar İnşaat kamuoyunda yayılan bazı iddialara açıklık getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuzlar İnşaat Firması yetkisi Tevfik Yavuz, “Aykonut projesinin yürütülmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama ve durdurma yok. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Basında çıkan Yavuzlar İnşaat taahhüdündeki Aykonut projesinin Efeler Belediyesi tarafından mühürlenerek 18 Temmuz 2019 günü yıkılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Tevfik Yavuz, “Basında çıkan haberlerde birbiri ile ilgisi olmayan konular arasında bağlantı kurularak adeta kamuoyunun kafası karıştırılırmıştır. Aykonut projesinin yürütülmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama durdurma yoktur. Bahse konu olan şantiye binamızdır. Şu an mevcut durumdaki şantiyemizin üzerinde bulunduğu taşınmazlar Aykonut Kooperatifinin tapulu malıdır. Sözleşme gereği, bu taşınmazlar işin bitirilerek oturma ruhsatının alınmasına kadar Aykonut Kooperatifince şirketimize tahsis edilmiştir. Bu taşınmazların proje sahamızın yanı başında olması nedeniyle, denetim ve organizasyonun daha etkin yapılabilmesi için şantiye binamızı burada planladık. Efeler Belediyesine müracaat ederek İmar Yönetmeliğinin 61. Maddesi uyarınca proje ve evraklarımızı ibraz ederek muvakkat (Geçici) yapı ruhsatımızı aldık” dedi.

“Şantiye ofisimiz kaçak yapı değildir”

Habere konu olan şantiye ofisinin kaçak yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini buranın geçici ruhsatla yapıldığını kaydeden Tevfik Yavuz, “Burada açıklanması gereken şudur.Basında kaçak olarak yapıldığı söylenen şantiye ofisimiz kaçak yapı değildir. İmar kanununa göre kaçak yapının tanımı; Ruhsat alınmadan yapılan yapıdır. Söz konusu şantiye binamız ise geçici ruhsatla yapılmış yapıdır.Geçici ruhsat alınmadan önce yönetmelik gereği olarak, iş bitimi sonunda geçici ruhsatla yapılmış olan tüm yapıların, sökülüp alınarak sahanın önceki haliyle ve boş olarak teslim edileceğine dair noter onaylı taahhütnameyi de Belediyeye vermiş bulunmaktayız” dedi.

“Aykonut sorununu çözmek bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Kamuoyunda yanlış anlaşılan ve konuya açıklık getiren Yavuzlar İnşaat Yetkilisi Tevfik Yavuz, süreci şöyle anlattı: “Netice itibariyle, şantiye binamızın sorunlu olarak algılanmasına yol açan süreç şu şekilde gelişmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu almış olduğu kararla şirketimize ait şantiye binalarımızın Kırmızı Minareli Camii’nin siluetine olumsuz etki ettiği ve bu sahanın imar planında yeşil alan olduğu gerekçesiyle Efeler Belediyesi’nden bu yapıların yıkılmasını talep etmiştir. Söz konusu şantiye binamız Kırmızı Minareli Camii’nin arka planında kalmakta olup 53 sokak üzerindedir. Sokak güzergahından Kırmızı Minareli Camii tarafına bakıldığında; cami görünmediği gibi minarenin de sadece şerefe kısmı görünmektedir. İkinci gerekçe ise şantiye binamızın bulunduğu alanın imar planında yeşil alan olduğudur. Doğrudur. Bu alan imar planında yeşil alan olarak ayrılmıştır.Zaten bu nedenle geçici ruhsat verilmiştir. Ayrıca bu sahanın kamulaştırılması Efeler Belediyesinin 5 yıllık imar programında henüz bulunmamaktadır.Bu konuda Aydın 1. İdare Mahkemesinin kararı ile mahkeme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir işlem yapılmaması Belediyeye bildirilmiştir. Bütün bu bilgi, belge ve gerekçelere dayalı olarak, Mahkeme sonucu beklenmekte olup,

herhangi bir yıkım söz konusu değildir” diyerek Aykonut sorununu çözeceklerini yineledi.