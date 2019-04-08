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Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı

Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı

Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Şenol Çelik (34) yönetimindeki 34 LL 9801 plakalı hafif ticari araç, Karapınar civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçları devirerek şarampole uçtu. Yaşanılan kazada hafif ticari araç sürücüsü Şenol Çelik (34) ve yolcu olarak bulunan Fikri Bülent Pazarbaşı (41) yaralandı. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 Ambulans ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
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