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Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile kutlandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile kutlandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.


Kadir Gecesi nedeniyle ilçe halkı camilere akın etti. Dolup taşan camilerde Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif’ler okunup, namazlar kılındı. İnsanların ellerini açıp duaların edildiği gecede, cemate dondurma, tatlı, meyve suyu ve çikolata gibi ikramlar da bulunuldu.


Gecede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından cemaate Kuran-ı Kerim ve gül suyu da hediye edildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
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