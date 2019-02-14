Yavuzeli’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki 27 V 0977 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki 46 NL 913 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.