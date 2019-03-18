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Yavuzeli’nde 18 Mart kutlaması

Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu Bahçesindeki Atatürk Büstüne Çelenk sunulmasının ardından Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Salonunda düzenlenen program, Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:46
Yavuzeli’nde 18 Mart kutlaması

Yavuzeli İmam Hatip Orta Okulu Bahçesindeki Atatürk Büstüne Çelenk sunulmasının ardından Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Kültür Salonunda düzenlenen program, Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülsüm Yıldırım yaptı. Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Onur Duman’ın hazırladığı öğrencilerin oynadığı ‘‘Çanakkale Destanı’’ adlı oratoryo izlendikten sonra Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Çağrı Kavuş’un hazırladığı ‘‘İstiklal Marşı’’ oratoryo seyredildi. Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlı Çakmak ‘’Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiiri okudu. Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Onur Duman’ın hazırlamış olduğu öğrencilerin oynadığı ‘‘Mehmet Toprak Oldu’’ adlı oratoryo izlendi. Yavuzeli Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Çağrı Kavuş’un hazırladığı öğrencilerin oynadığı Gençlik Korosunu dinlendi. Program Yavuzeli Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafındandüzenlenen Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Kompozisyon yarışmasında birinci olan Yavuzeli Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi 10 ALB Sınıfı öğrencisi Fatma Çelik’e ödülünü İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal verdi. Ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Yavuzeli Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 8/B Sınıfı öğrencisi Kübra Demir’e Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, İlkokullar arası resimyarışmasında birinci olan Hacı Sait Korkmaz ilkokulu4A Sınıfı öğrencisi Şahin Karahan’a ise ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey verdi. Program sonunda tüm katılımcılara Çanakkale Savaşındaki Askerlerin yediği hoşaf dağıtılırken, Şehit Aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. İlçe Kaymakamlığı’nın düzenlediği program dahilinde İlçe genelindeki Şehit Aileleri ve Gaziler ile Rumka de yemek yedikten sonra tekne turu gezisi düzenlendi.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü ve Şehitler Günü Programına Yavuzeli ilçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti başkanları, okul müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:46
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