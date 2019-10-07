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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: Yavuz'dan 3 ay içinde netice almayı bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'deki Güzelyurt-1 kuyusunda sondaja başlamasına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde eğer bir aksilik olmazsa, bu çalışmalarımızdan bir netice almayı bekliyoruz." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: Yavuz'dan 3 ay içinde netice almayı bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Doğu Akdeniz Gazı'nın Ticarileşmesi" oturumunun açılışında konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir ticari ve teknik operasyon yürüttüğünü ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin mutlaka doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığı aşağı çekecek uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, Akdeniz'de sondaj gemilerinin operasyonlarında servis hizmeti aldığı yabancı şirketlerin üzerinde baskılar olduğunu belirterek, "Bu baskılara bazı şirketler maalesef boyun eğiyor, bizi yalnız bırakıyor ama Türkiye büyük bir kararlılıkla bütün paydaşlarla beraber bu faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

İş birliğinden çekilen şirketlere rağmen Türkiye'nin Akdeniz'deki arama faaliyetlerine gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusunda bugün faaliyete başlayacak. İnşallah önümüzdeki 3 ay içerisinde eğer bir aksilik olmazsa, bu çalışmalarımızdan bir netice almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu çalışmanın arkasında uzun çabaların yattığını ifade ederek, "Önce sismikle başlayan daha sonra sondajla devam eden ve ümit ediyorum bir gaz keşfiyle beraber üretime ve ondan sonra da o gazın Türkiye'ye ulaştırılmasını sağlayacak bir planlama içerisindeyiz. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi, burada bir şey varsa biz bunu bulacağız inşallah. Bizim bu çabalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Akdeniz'de iş birliği görüşmelerimiz sürüyor"

Bayraktar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki operasyonunu tek başına yapma kabiliyeti olan bir ülke olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki pozisyonuna saygı duyan, ortaklık yapmak isteyen ülke ve şirketlerle görüşmelerinin devam ettiği söyledi.

İş birliği görüşmelerinin detayına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgede yalnız kalması gibi bir şey yok. Türkiye, bölgedeki aktörlerle görüşmeye devam ediyor. Bölgeye girmek isteyen aktörlerle de görüşmeye devam ediyor. Buraya ilgi gösteren şirketlerin söz konusu bölgelerde ticari olarak bir olasılık görmesi ve olumlu bir değerlendirme içinde olması önemli. Yani bir şirketin pozisyonu belki Akdeniz'de yatırım için yeterli değilse, o şirketle bir yere varmanız mümkün olmuyor ama Akdeniz'e girmeyi düşünen ve Türkiye'nin elindeki ruhsat sahalarında faaliyet göstermek isteyen şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili iki ticari şirketin karşılıklı bir kazan kazan prensibi içerisinde anlaşması mümkün olabilir ama bunların bir araya gelebiliyor olması lazım."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:01
  1. Türkiye Enerji Zirvesi
  2. Doğu Akdeniz
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar
  4. Yavuz sondaj gemisi
  5. Güzelyurt-1 kuyusu

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