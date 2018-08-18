Yavuz Subaşı kimdir nerelidir? Yavuz Subaşı AK Parti MKYK üyesi oldu

Yavuz Subaşı kimdir? AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yavuz Subaşı nereli? Yavuz Subaşı nere milletvekili? İşte Yavuz Subaşı biyografisi.

AK Parti MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Yavuz Subaşı, 1961 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa Şükriye Minicioğlu İlkokulu ve Vefa Poyraz Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Serbest muhasebeci ve Mali Müşavir olarak iş hayatına kendi ofisinde başlayan Yavuz Subaşı aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi'nde görevler üstlendi. Ayrıca, sırasıyla şu siyasi görevleri üstlendi; Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği (1988-1996) , Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği (1998) Fazilet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyeliği (1999-2001) İstanbul il Genel Meclisi Üyeliği (1994-1999) Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziosmanpaşa İlçesi İlçe Başkanlığı (2001-2006) Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı (2009-2014) 2009-2014 yılları arasında Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Yavuz Subaşı, Ekim 2014'de atandığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliği'ni sürdürürken Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun daveti üzerine 4 Aralık 2017'de Balıkesir'e geldi. Subaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için istifa etmişti. Yavuz Subaşı milletvekili olarak Meclis'e girdi. Subaşı, evli ve 3 çocuk babasıdır.