0553 313 94 23

Yavuz Subaşı kimdir nerelidir? Yavuz Subaşı AK Parti MKYK üyesi oldu

Yavuz Subaşı kimdir? AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yavuz Subaşı nereli? Yavuz Subaşı nere milletvekili? İşte Yavuz Subaşı biyografisi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
Yavuz Subaşı kimdir nerelidir? Yavuz Subaşı AK Parti MKYK üyesi oldu

Yavuz Subaşı kimdir? AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yavuz Subaşı nereli? Yavuz Subaşı nere milletvekili? İşte Yavuz Subaşı biyografisi.

AK Parti MKYK listesi 18 Ağustos 2018

Yavuz Subaşı, 1961 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa Şükriye Minicioğlu İlkokulu ve Vefa Poyraz Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.  Serbest muhasebeci ve Mali Müşavir olarak iş hayatına kendi ofisinde başlayan Yavuz Subaşı aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi'nde görevler üstlendi. Ayrıca, sırasıyla şu siyasi görevleri üstlendi; Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği (1988-1996) , Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği (1998)  Fazilet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyeliği (1999-2001) İstanbul il Genel Meclisi Üyeliği (1994-1999) Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziosmanpaşa İlçesi İlçe Başkanlığı (2001-2006) Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı (2009-2014) 2009-2014 yılları arasında Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Yavuz Subaşı,   Ekim 2014'de  atandığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliği'ni sürdürürken Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun daveti üzerine 4 Aralık 2017'de Balıkesir'e geldi.  Subaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaparken 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için istifa etmişti. Yavuz Subaşı milletvekili olarak Meclis'e girdi. Subaşı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
  1. İstanbul
  2. yavuz subaşı milletvekili
  3. yavuz subaşı tbmm
  4. yavuz subaşı twitter
  5. mustafa canbey Balıkesir
  6. pakize mutlu aydemir
  7. mustafa canbey kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale..
    2. Terör örgütüne ağır darbe
    3. Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması
    4. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    5. Papaz Brunson hırsız çıktı!
    6. MSB, bedelli askerlikte ilk celp..
    7. Çin'den Bakan Çavuşoğlu'na destek..
    8. Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan..
    9. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Hakkari'de 1 terörist öldürüldü
    11. Bayram tatilinin ilk gün kaza..
    12. Galatasaray'ın Niasse hamlesi..
    13. Kapıkule'de tır kuyruğu 12 kilometreye..
    14. Milli SİHA'lara müthiş özellik!..
    15. Lyon başkanı bombayı patlattı! ''Yeni..
    16. Pakistan'da yeni kabine resmen açıklandı
    17. Trump'ı çıldırtan gelişme! Türkiye'ye..
    18. Kongreye katılan Bülent Arınç'tan..
    19. Efsane atlet Usain Bolt'un futbol..
    20. Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?