Yavuz Selim Köşger hayatı? İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Köşger, “Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bugün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" paylaşımında bulundu.

Yavuz Selim Köşger kimdir?

Yavuz Selim Köşger 1964’te Konya’da dünyaya geldi. Köşger, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Ardından 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adaylığı, Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç kaymakamlıkları, Artvin Vali Yardımcılığı görevlerinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (2010-2013) görevlerini yürüttükten sonra Paris'te 5 aylık bir dil eğitimi aldı ve Fransız İdari Sistemi alanında incelemelerde bulundu.

Bakanlar Kurulunun, Resmî Gazete'de yayımlanan, 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki, 9 Mayıs 2013 tarihli, kararnamesi ile Sinop valiliğine, 19 Şubat 2015 tarihli, 2015/7295 sayılı, kararname ile Bingöl valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihli valiler kararnamesi ile Aydın valiliğine, 10 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 2020/274 sayılı kararname ile İzmir valiliğine atanmıştır.

Yavuz Selim Köşger evli ve dört çocuk babasıdır.