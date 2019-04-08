Yavuz: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz."

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