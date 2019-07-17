0553 313 94 23

İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Yeşim Meltem Şişli atandı

TÜPRAŞ'ta görev yaptığı dönemde, şirkete yapılan vergi ve kaçakçılık denetimlerine rutin denetim süsü veren Yavuz Erkut'tu genel sekreterlik görevine atayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin genel sekreter yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli'yi atadı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:35
İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Yeşim Meltem Şişli atandı

Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ'ta görev yaptığı dönemde, şirkete yapılan vergi ve kaçakçılık denetimlerine rutin denetim süsü veren Yavuz Erkut'u genel sekreterlik görevine atayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli'yi atadı.

İBB'den yapılan açıklamada, Şişli'nin 1984'ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu belirtildi.

Şişli'ye, İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.  

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Şişli, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den (TEİAŞ) 2007 yılında emekli oldu.

Şişli, daha sonra bazı elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde çalıştı.

İmamoğlu’nun aklındaki ismin eteğindeki taşlar dökülüyor! Yavuz Erkut’a ‘piyasayı bozma’ eyleminden para cezası

Yavuz Erkut’tan vergi ve kaçak akaryakıt denetimine ‘rutin denetim’ süsü

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:35
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Yeşim Meltem Şişli
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. TÜPRAŞ
  5. Yavuz Erkut

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
    1. Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele..
    2. Suda yaşanan can pazarı kamerada
    3. Tarihi eser kaçakçıları jandarma..
    4. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    5. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    6. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    7. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    8. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    9. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    10. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    11. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    12. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    13. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    14. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    15. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    16. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    17. Boksta milli mesai
    18. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    19. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    20. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    21. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    22. Trabzonspor'dan sürpriz kaleci..
    23. "ABD ve İsrail'in ortak davamızı rehin..
    24. Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo..
    25. Elinde silahla ateş ede ede evlilik..
    26. Türkiye-Azerbaycan-Rusya-İran'dan..
    27. Savcının oğlu suç makinesi çıktı
    28. Mursi sonrası İhvan'ın tutum..
    29. Başkan Büyükakın, "Türkiye’de darbeler..
    30. İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’