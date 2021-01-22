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Gündem Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlandı
Gündem

Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlandı

Tarihçi- yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci)'nın Eyüpsultan’da cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:08:00 - 2021-01-22 15:25:38
Yavuz Bahadıroğlu Hakk'a uğurlandı

Tarihçi- yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) son yolculuğuna uğurlandı.

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Yavuz Bahadıroğlu'nun Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yavuz Bahadıroğlu'nun kaleminde bir sapma olmadı. Kendisini Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

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Yorumlar

Konyali dede

Iyi bilirdik mekani cennet olsun..
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