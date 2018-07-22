Yavuz Ağıralioğlu Kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı mı olacak?

İYİ Parti son dakika kurultay kararı aldı. Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Meral Akşener’in aday olmayacağım açıklamasından sonra şimdi merak edilen soru İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak? İYİ Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun olacağı iddia ediliyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Nerelidir? Yavuz Ağıralioğlu hangi görevlerde bulundu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR? İŞTE YAVUZ AĞIRALİOĞLU BİYOGRAFİSİ

1 Şubat 1972’de Trabzon Çaykara Eğridere Köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimi Yozgat Sorgun’da tamamlayan Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Aralık 1995 yılında Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanlığı’na getirildi. İki yıl süreyle Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanlığı yaparak Anadolu ile genel merkez arasında sağlam bağlar kurulması çalışmalarını yürüttü. Nizam-ı Alem Dergisini en yüksek tirajına ulaştırdı. Yavuz Ağıralioğlu’nun Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanlığı, Mart 1997’de düzenlenen bir törenle, kendi döneminde Ege Bölge Başkanlığı yapan Tuna Koç’a görevi devretmesiyle sona ermiştir. Bu dönemden sonra aktif olarak siyasi faaliyetlere başlayan Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası partisinde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yavuz Ağıralioğlu, Mart 2009 seçimleri öncesinde vefat eden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’ndan sonra yapılan ilk olağanüstü kurultayda, genel başkanlığa aday olan Tuna Koç’un listesinden MKYK üyeliğine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babası olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra, ailesine ait Sorgun’da bulunan kaplıca tesisleri ile Çaykara’daki halı saha spor tesisi ve Ankara merkezli peyzaj, çevre düzenleme işleri ile iştigal eden inşaat firmasıyla da ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Yavuz Ağıralioğlu 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.