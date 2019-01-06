0553 313 94 23

Yavrusunu yangından kurtarırken yaralanan köpek öldü

06 Ocak 2019 Pazar 17:18
Yavrusunu yangından kurtarırken yaralanan köpek öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yavru köpeğini kurtarırken yaralanan köpek ve yavrusu öldü.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Hacıyeri köyünde Muhammed Doğan'a ait ahşap binada çıkan yangında, bodrum katında yeni doğmuş 2 yavrusunu dışarı çıkarırken yaralanarak tedavi altına alınan köpek ve yavrusu kurtarılamadı.

Gönüllü olarak olay yerine gelen ve köylülerden köpeği teslim alarak muayene eden veteriner Gökhan Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı köpek için gereken müdahaleleri yaptıklarını belirterek, "Köpeğimiz ve yavrusu ciddi yanıklar içerisindeydi. Gerekli müdahaleleri yapmamıza rağmen yavrusuyla aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz ama elimizden geleni yaptık, bu yönde vicdanımız rahat." dedi.

- Olay

Hacıyeri köyünde yaşayan Muhammed Doğan'a ait ahşap binada 1 Ocak'ta yangın çıkmış, köylülerin desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Yanan binanın zemin katından gelen sesler üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşların, yavrusunu dışarı çıkarmak isterken yaralı buldukları köpek tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:18
  1. Düzce
  2. Yığılca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Adalet Bakanından iltica yasasının sertleştirilmesine itiraz
    1. Alman Adalet Bakanından iltica..
    2. AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Zaman..
    3. AK Parti'nin 17 ilçe adayı daha..
    4. Yusuf Gülsever kimdir?
    5. Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı
    6. Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da
    9. Salim Demirezen kimdir?
    10. "İlk günkü aşkla, heyecanla yeni..
    11. İran-Irak sınırında çok şiddetli deprem!
    12. Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi..
    13. Yavrusunu yangından kurtarırken..
    14. Hulusi Şevkan kimdir?
    15. Eşini karnından ve göğsünden..
    16. İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    17. "Yüzyılın Anlaşması" ertelendi
    18. Avni Örki kimdir?
    19. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Yağışlar dört gündür etkili oluyor!..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor