Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı Silivri'de bir villanın bahçesindeki havuza düşen tilki kurtarılarak, belediye ekiplerine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de havuza düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir villanın sahibi, bahçesindeki havuza yavru tilki düştüğünü görünce, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru tilkiyi havuzdan çıkararak üşümemesi için battaniyeye sardı. Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürülen yavru tilki, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belediyenin hayvan barınağına götürülen tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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