Yavru TEMA’cılar çevre bilinci oluşturmak için yürüdü Marmaris’te “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.

Marmaris’te “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi. 200’e yakın öğrencinin katıldığı yürüyüşte, döviz ve pankarta yazılan yazılarla çevrenin önemine vurgu yapıldı.

Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü” yapıldı. Bozburun sahilinde Bozburun İlkokulu ve Ortaokulu ile Söğüt İlkokulu’nun katılımıyla “Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yürüyüşte doğaya saygı ile ilgili yazıların yer aldığıpankartlar taşındı ve Yavru TEMA marşı söylendi. Öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıkları sokakta yürüyen vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

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