0553 313 94 23

Yavru leyleğe köpek barınağı sahip çıktı

Eskişehir’de henüz uçamayan yavru bir leylek, havada bitkin düşüp yorulduğu için köpek oteline sığındı.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:16
Yavru leyleğe köpek barınağı sahip çıktı

Eskişehir’de henüz uçamayan yavru bir leylek, havada bitkin düşüp yorulduğu için köpek oteline sığındı. Köpek dostlarıyla iyi anlaşan sevimli leylek, uçmayı öğrenene kadar patili arkadaşlarıyla beraber kalacak.


Eskişehir semalarında uçarken birden yere düşen yavru leyleğe köpek barınağı yetkilileri sahip çıktı. Padişah Köpek Oteli ve Çiftliği isimli köpek barınağı, yavru leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yavru leylek, tam anlamıyla uçmayı öğrenene kadar köpek dostlarıyla birlikte yaşayacak. Köpek barınağının sahibi Bora Çakır, leyleğin gerekli bakımlarının yapıldığını ve gücünü toparlayıp uçana kadar misafirleri olacağını söyledi. Barınağın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Çiftlikte patili dostlarımıza o kadar iyi bakılıyor ki bunu anlayan genç bir leylek ziyaretimize geldi. Kesinlikle kaçmıyor, biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Eğer kendisi de isterse birkaç gün misafir edeceğiz. Hoş geldin inşallah uzun ömürlü olursun" ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen Ödülü’
    1. Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen..
    2. Şehitkamil’in arşivi yeni yerine..
    3. Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer..
    4. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    5. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    6. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    7. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    8. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    9. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    10. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    11. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    12. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    13. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    14. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    15. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    16. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    17. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    18. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    19. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    20. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    21. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    22. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    23. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    24. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    25. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    26. Klima bakımı için arayarak..
    27. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    28. lifebox Kurban Bayramı’na hazır
    29. İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır..
    30. Başak Koleji’nden kurumsal iş birliği
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak