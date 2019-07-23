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Yavru kuşlar hasadı yarıda bıraktırdı

Muş’ta buğday tarlasında hasat yapan biçerdöver operatörü, fark ettiği atmaca yuvası nedeniyle hasadı yarıda bıraktı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:20
Yavru kuşlar hasadı yarıda bıraktırdı

Muş’ta buğday tarlasında hasat yapan biçerdöver operatörü, fark ettiği atmaca yuvası nedeniyle hasadı yarıda bıraktı.


Muş’ta buğday hasadının başlamasıyla birlikte kente gelen biçerdöverler, ekinleri biçmeye başladı. Sütlüce Mahallesi’nde Haluk Dizdaroğlu’na ait buğday tarlasını biçen biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir, yuva içerisindeki yavru ve yumurtaların zarar görmemesi için hasadı erteledi. Anne atmacanın biçerdöverin etrafında uçtuğunu fark eden operatör Özdemir, motoru durdurarak biçerdöverin etrafını inceledi. Tarladaki yuvada 2 yavru atmaca ve 4 yumurta ile karşılaşan operatör Özdemir, tarla sahibinin de onayıyla hasadı bıraktı.


Muş Ovası’nda kuş türünün fazla olduğunu ifade eden tarla sahibi Haluk Dizdaroğlu, her hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını söyledi. Yuvaya et bıraktıklarını kaydeden Dizdaroğlu, geçen yıl da toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:20
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