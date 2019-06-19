0553 313 94 23

Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle besledi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile gündeme gelen Rizeli İbrahim Er, yeğenlerinin kendisine getirdiği kuşu eliyle beslemişti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:40
Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle besledi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile gündeme gelen Rizeli İbrahim Er, yeğenlerinin kendisine getirdiği kuşu eliyle beslemişti.


Rize Merkez’e bağlın Pazarköy köyünde yaşayan İbrahim Er’in yeğenleri kendisine yerde yaralı olarak buldukları bir kuş getirdi. Küçük bir kutunun içinde gelen kuşu gören Er önce yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Daha sonra kuşa su ve yem veren Er kuşun hayata tutunmasını sağladı. Kuşu elleriyle yediren Er’in kuş ile diyaloğu ise herkesi kendisine hayran bıraktı. Kuşun ağzına eliyle yem koyan Er “Dedesi yesin. Anası olmayana analık, babası olmayana babalık ediyorum. Bu gerçek avcılığın kuralıdır. Gerçek avcılığın işi budur” ifadelerini kullanmıştı. O anlar ise bir telefonla anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmış, haberlere konu olmuştu.


Kuşu beslediği sırada kanat çırpışlarından kendisine sevgi gösterisi yaptığını anladığını dile getiren Er “Bunu korumak amacıyla aldık bana getirdiler bende onu bir kaç gün bakmak mecburiyetinde kaldım. Aynı bir bebek gibi muamele yaptım oda sevgisini kanatlarını çırparak bize hissettirdi” dedi.


İnsanın torunu olunca doğaya da sevgisinin arttığını sözlerine ekleyen Er “Bana kanat çarpınca yeğenim var kuşa ‘Deden yesun seni’ dedim. Yani insanın torunu oldu mu çocuklara, doğaya kuşlara sevgisi daha da artar, o açıdan ‘Dede yesun seni’ öyle bana kanat çırpınca aklıma o geldi onu söyledim yani” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da trafiği kitleyen kaza: 4 yaralı
    1. İstanbul'da trafiği kitleyen kaza: 4..
    2. Tekirdağ’da 42 asker ’gıda..
    3. Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle..
    4. Eski basmalar gün ışığına çıkarılmayı..
    5. Dehşeti kaza! 8 araç birbirine girdi
    6. Kara yollarında durum
    7. Nisanda 451 yatırım teşvik belgesi..
    8. Bilecik-Arifiye demir yolu hattı açıldı
    9. Beyoğlu’nda kamyonet devrildi
    10. Yavru kediyi itfaiye kurtardı
    11. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda..
    12. Zehir tacirlerine bir darbe daha.....
    13. İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine..
    14. İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak..
    15. TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran..
    16. Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler
    17. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    18. Libya'da Hafter, UMH askeri kampına..
    19. İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken..
    20. TCDD açıkladı: Bilecik-Arifiye..
    21. Kamyonun çarptığı triatlon sporcusu..
    22. AK Partili Başkandan İmamoğlu'na..
    23. Trump düğmeye bastı… ‘Söz veriyorum..
    24. D-100 Karayolunda 8 araç birbirine..
    25. Resmi Gazete'de yayımlandı.....
    26. Türkiye'den 'Suriye' açıklaması.....
    27. Feci kaza! Yanlışlıkla babaannesini ezdi
    28. Esenler’de şafak vakti helikopter..
    29. Erzincan'da korkutan deprem
    30. Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz