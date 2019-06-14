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Yavru köpekler Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu

Diyarbakır’da bir çuval içerisinde ölmeleri için yol kenarına atılan 4 köpek yavrusu, arıza gidermek ve diğer saha çalışmaları için geçerken kendilerini fark eden Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu.

14 Haziran 2019 Cuma 13:25
Yavru köpekler Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu

Diyarbakır’da bir çuval içerisinde ölmeleri için yol kenarına atılan 4 köpek yavrusu, arıza gidermek ve diğer saha çalışmaları için geçerken kendilerini fark eden Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu.


Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne bağlı arıza onarım bakım ekibi, alınan bir ihbarı değerlendirmek ve bazı saha çalışmaları yapmak üzere Çınar ilçesine bağlı köyleri dolaşmaya başladı. İlçeye bağlı Aşağıkonak köyü yakınlarına gelen ekiptekiler, yol kenarında bulunan bir çuvalın içerisinden çıkmaya çalışan yavru köpeklerin iniltisini duydu. Bunun üzerine duran araçtan inen ekipteki görevliler, 4 yavru köpeğin bir çuval içerisinde yol kenarına ölmeleri için atıldığını görünce, gözlerine inanamadı.



Yavrulara köydeki vatandaş sahip çıktı


Ekipte yer alan Sistem İşletme Yöneticisi Remzi Munar, bulduklarında yavrulardan bazılarının çuvaldan çıkmayı başardığını, diğerlerinin ise çıkmak için çabaladığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:


“Köy yolunda ağır ağır ilerlerken yavru köpeklerin adeta çığlığı andıran seslerini duyduk. Yaklaştığımızda, yolun kenarına çuval içerisinde atılmış yavruları fark ettik. Bazıları çuvaldan çıkmayı başarmıştı. Hemen durup çuvaldakileri de çıkardık. Kim bilir kaç saattir bu haldeydiler. Hayvanlar inliyordu. Belli ki ölmeleri için bırakılmışlardı. Bir arkadaşımız köye gidip yavrular için su ve süt aldı. Yeni doğdukları belli olan aç yavruları doyurduk, su verdik. Ardından bir karton kutuya koyup arabaya aldık. Bu arada hayvan barınağını da arayarak durumu ilettik ve yavruları iş bitiminde kendilerine getireceğimizi bildirdik. Ancak işimiz devam ettiğinden 4 yavruyu önceden tanıdığımız bir köylüye emanet ettik. Dönüşte barınağa götürmek için yavruları istediğimizde, bu arkadaş köpekleri sahipleneceğini ve bundan sonra kendisin onlara bakacağını bildirdi. Zaten yavrular için hemen bir barınak da yapmıştı. Biz de sevinerek kabul ettik. Artık buradan geçen her ekibimiz bu yavruları yoklayacak.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:25
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