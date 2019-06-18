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Yavru kediyi suni tenefüs yaparak kurtaran İBB personeli ödüllendirildi

Pendik’te aşırı yağıştan olumsuz etkilenen yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli Metin Keskin, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından ödüllendirildi. Özverili ve insani çabasından dolayı tebriklerini ileten Baraçlı, İBB Veterinerleri tarafından tedavi ve bakımı yapılan minik yavru ile Metin Keskin’i buluşturarak sürpriz yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 16:48
Yavru kediyi suni tenefüs yaparak kurtaran İBB personeli ödüllendirildi

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenen yavru kediyi, o esnada orada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nda çalışan Metin Keskin ölmek üzereyken kurtardı. Suni teneffüs yaparak hayata döndürdüğü ve kalp masajıyla nefes alması sağladığı yavru kediyi, hizmet aracıyla İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne yetiştirdi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan yavru kedinin durumu şuan gayet iyi.

BARAÇLI: “BÜTÜN CANLILARA SAHİP ÇIKAN BİR BELEDİYEYİZ”

Özverili ve insani çabasıyla yavru kediyi hayata döndüren Metin Keskin, İBB Başkanlık Binası’na davet edildi. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile görüşüp o gün yaşananları anlattı. Daha sonra kendisine Baraçlı tarafından hediye takdim edildi. Göstermiş olduğu insani mücadeleden dolayı tebriklerini ileten Baraçlı, “Büyükşehir Belediyesi olarak her noktada varız. Bu da bizi sürekli gururlandırıyor. Yol bakımda çalışan emekçi arkadaşımız da Pendik’te aşırı yağıştan etkilenen yavru kediyi hayata döndürdü. Özverisi, gayreti, insani mücadelesi bizi gururlandırdı. Çünkü ‘Yaradılanı hoş görürüm Yaradan’dan ötürü’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımla beraber bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz. İşçi kardeşimize, veterinerlerimize, personellerimize göstermiş oldukları gayretten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

KESKİN: “İBB’DE ALDIĞIMIZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİYLE ACİL MÜDAHALEYİ YAPTIM”

Yavru kediyi kurtarmak için bir an bile tereddüt etmediğini söyleyen Keskin, “Sahada görevimizi yaptığımız sırada tellere takılmış yavru bir kedi gördüm. Bayılmış, hareketsiz bir vaziyetteydi. Aklıma ilk suni teneffüs ve kalp masajı geldi. İBB’nin vermiş olduğu ilk yardım eğitimlerinden nasıl suni teneffüs ve kalp masajı yapılacağını öğrenmiştim. Hemen hiç düşünmeden kediye önce suni teneffüs yaptım. Kalp masajıyla da içindeki suyun boşalmasını, kalp hareketlerinin atmasını sağladık. Bunun üzerine miyavlamaya başladı. Ben de hemen hizmet aracına atlayıp İBB’nin Tepeören’deki bakımevine götürdüm. Veteriner hekimlerimiz ilk müdahaleyi yaptı. Bugün de gördüm gayet iyi. Tedavisi yapılmış, temizlenmiş, çok sağlıklı görünüyor. Çok mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MAYTALMAN: “SAĞLIĞI İYİ, SAHİPLENMEYİ BEKLİYOR”

Kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mevlüt Maytalman, “İlk geldiğinde genel durumu kötüydü. Hipotermiye girmişti. Vücut ısısını yükseltmek için küveze koyduk. Daha sonra tahlillerini yaptık. İç dış parazitleri yapıldı. Sahiplenmeyi bekliyor. İnşallah uygun bir aile bulunursa sahiplendirilecek. Bu yavrumuzda da olduğu gibi biz İstanbul’daki tüm hayvanlar için hizmet vermekteyiz. Elimizde geleni yaptık, aynı gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:48
  1. İstanbul
  2. İBB

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