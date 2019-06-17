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Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran yol bakım işçisine İBB’den ödül

İstanbul Pendik’te sel sularına kapılan yavru kediyi, suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından ödüllendirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
Yavru kediyi suni teneffüs ile kurtaran yol bakım işçisine İBB’den ödül

İstanbul Pendik’te sel sularına kapılan yavru kediyi, suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi Metin Keskin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından ödüllendirdi.


Pendik’te aşırı yağıştan olumsuz etkilenen yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli Metin Keskin, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından ödüllendirildi. Baraçlı, İBB binasında ağırladığı Keskin’den kediyi kurtardığı o anları dinledi. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda çalışan Metin Keskin, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde çalışan Veteriner hekim Mevlüt Maytalman’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Daha sonra kedinin toplantı odasına alınmasıyla birlikte tüm ilgi kedinin üzerine yoğunlaştı. Bir süre kediyi seven Baraçlı, daha sonra kedinin hayatını kurtaran Keskin ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.


“Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara sahip çıktıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Büyükşehir belediyesi olarak her yerde varız. Bu da bizim için gururlandırıcı bir unsur. Yol bakımda çalışan emekçi arkadaşımız da geçenlerde Pendik’teki su taşkınında bir kediye can verdi. Kediyi bayılma anında kurtardı. Bu da bizi farklı bir şekilde gururlandırdı. Bütün canlılara sahip çıkan bir belediye kültürümüz var. 84 bin çalışanımızla birlikte bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.


“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız ilk yardım eğitimleri aklımıza gelerek suni teneffüs yaptık”


İBB’den aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde kediyi kurtardığını dile getiren Belediye çalışanı Metin Keskin, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız ilk yardım eğitimleri aklımıza gelerek hemen hızlı bir şekilde suni teneffüs yaptık ve yere bıraktık.Kediden ses çıkmadı. Tekrar bayıldı ve ikinci suni teneffüsten sonra üçüncü suni teneffüsten sonra kediden miyavlama sesi geldi. Büyükşehir belediyemizin barınağı ve veterinerliğimiz aklımıza geldi. Hızlı bir şekilde veterinerliğimize ve barınaklarımıza ulaştırdık. Şu anda kedimizi gördük çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz” dedi.


“Sahiplenmeyi bekliyor”


Kedinin hipotermiye girdiğini belirten Veteriner hekim Mevlüt Maytalman, “15.30 civarında Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ne giriş yaptı. Hayvanımız geldiğinde genel durumu kötüydü. Hipotermiye girmişti. Vücut ısısını yükseltmek için küveze koyduk. Daha sonrasında vücut ısısı yükseldi. Muayenelerini ve tahlillerini yaptık. Şu an iç, dış parazit uygulaması yapıldı. Sahiplenmeyi bekliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
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