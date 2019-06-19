Yavru kediyi itfaiye kurtardı Kırıkkale’de iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale’de iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kırıkkale’de Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa yavru kedi düştü. Kedi sesini duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediye ulaşmak için boşluğa merdiven kurarak aşağı indi. Düştüğü yerden çıkarılan kedi salıverildi.

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