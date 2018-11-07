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Yavru kediyi ayaklarını keserek öldürmüşler!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ayakları kesilmiş halde ölü bir yavru kedi bulundu. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:21
Yavru kediyi ayaklarını keserek öldürmüşler!

Olay bugün Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, yavru bir kedinin üç ayağının kesildiğini ve öldüğünü görünce duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, Bucak Mahallesi'nde de bir kedinin kuyruğunun kesildiği de ileri sürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için Ordu Valiliği de harekete geçerek inceleme başlattı. Polis bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, olayın şüphelilerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:21
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