0553 313 94 23

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında, içeride bulunan kediler son anda kurtarıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında, içeride bulunan kediler son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan yavru kedileri dışarı çıkartarak, annelerinin yanına koydu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde oturan Hacı Karadağ isimli vatandaşın evinin odunluğunda çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredekilerin "içeride yavru kediler" var demesi üzerine yangına müdahalenin yanı sıra kedileri de kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, yavruları tek tek içeriden çıkardı. Yara almadan yangından kurtarılan kediler, dışarıda bekleyen annelerinin yanına konuldu.


Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın, tamamen söndürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan donanmasının ihalesini Türk firması aldı
    1. Hindistan donanmasının ihalesini Türk..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    3. TDV'den Afganistan'daki 500 ihtiyaç..
    4. Almanya’da mülteci kampında isyan: 3..
    5. Trafik denetlemesindeki çocuk:..
    6. Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü..
    7. KKTC Başbakanı Tatar’dan şehit..
    8. Eşeğinden düşüp 200 metrelik uçuruma..
    9. Fırat EDAŞ’tan “İşçilere mobbing”..
    10. Şenol Güneş: "Özbekistan maçı..
    11. A Milli Takım, Özbekistan maçı..
    12. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    13. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
    14. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    15. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
    16. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
    17. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
    18. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    19. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
    20. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
    21. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    22. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    23. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
    24. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
    25. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
    26. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    27. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    28. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    29. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    30. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti