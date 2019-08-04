Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı, çocuklar sevindi Trabzon’un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde inşaat malzemeleri arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı. Kedinin kurtarıldığını gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Akçaabat ilçesindeki Orta Mahalle’de yavru kedinin bir apartmanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri arasında sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çocukların merakla izlediği kurtarma operasyonunda yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarıldığını gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

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