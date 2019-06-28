Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı.

Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı.

Çanakkale’ye il dışından misafirliğe gelen aile sabah saatlerinde Lapseki’den yola çıktıkları sırada motordan gelen kedi sesini duydu. Aile, Çanakkale girişinde aracı stop ederek yol kenarına çekti, kendi imkânları ile kediyi çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saat boyunca her yolu denedi. 2 saatin sonunda girdiği yerden çıkarılamayan kedi ve araç sanayiye götürüldü. Lastikler ve aracın alt davlumbazlarının sökülmesinin ardından yavru kedi kurtarıldı. İtfaiye ekipler yavru kediyi hayvan barınağına teslim etti.

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