Yavru karga itfaiye ve polise zor anlar yaşattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ana cadde üzerindeki kavşakta bulunan 6 katlı bir apartmanın 5 kat pencere panjurunda mahsur kalan yavru karga zor anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonuçsuz kaldığı bir sırada yavru karga kendiliğinden kurtularak uçarak uzaklaştı.

İlginç olay Nazilli Turan Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. 5. katın penceresi üzerindeki panjurun kenarına yuva yapan kargaların bir yavrusu yuvadaki iplerden birisine dolanınca yuvadan aşağıya saktı. Uzun süren uğraşlarına rağmen yavru kendisini bir türlü iplerden kurtaramadı. Çevreden olayı görenlerin ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek 5. kata merdiven uzattı. Polis ekiplerinin de ana cadde üzerinde yoğun akan trafiği kesmelerinin ardından ilk müdahale başarısızlıkla sonuçlandı. Yavru karga ve yakınlardaki ebeveynlerinin saldırılarına maruz kalan ekipler geri çekildi. Daha sonra özel kıyafetlerle gelen itfaiye ekibi tam merdiven uzatmaya başladığı sırada karganın ebeveynlerinin gagalamaları sayesinde yavru karga kendiliğinde iplerden kurtularak uçarak gözden kayboldu. İlginç olayı uzun süre meraklı gözlerle takip eden vatandaşlar, trafik ekipleri ve itfaiyeciler rahat nefes aldı.