0553 313 94 23

Yavru karga itfaiye ve polise zor anlar yaşattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ana cadde üzerindeki kavşakta bulunan 6 katlı bir apartmanın 5 kat pencere panjurunda mahsur kalan yavru karga zor anlar yaşattı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
Yavru karga itfaiye ve polise zor anlar yaşattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ana cadde üzerindeki kavşakta bulunan 6 katlı bir apartmanın 5 kat pencere panjurunda mahsur kalan yavru karga zor anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonuçsuz kaldığı bir sırada yavru karga kendiliğinden kurtularak uçarak uzaklaştı.


İlginç olay Nazilli Turan Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan altı katlı bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. 5. katın penceresi üzerindeki panjurun kenarına yuva yapan kargaların bir yavrusu yuvadaki iplerden birisine dolanınca yuvadan aşağıya saktı. Uzun süren uğraşlarına rağmen yavru kendisini bir türlü iplerden kurtaramadı. Çevreden olayı görenlerin ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek 5. kata merdiven uzattı. Polis ekiplerinin de ana cadde üzerinde yoğun akan trafiği kesmelerinin ardından ilk müdahale başarısızlıkla sonuçlandı. Yavru karga ve yakınlardaki ebeveynlerinin saldırılarına maruz kalan ekipler geri çekildi. Daha sonra özel kıyafetlerle gelen itfaiye ekibi tam merdiven uzatmaya başladığı sırada karganın ebeveynlerinin gagalamaları sayesinde yavru karga kendiliğinde iplerden kurtularak uçarak gözden kayboldu. İlginç olayı uzun süre meraklı gözlerle takip eden vatandaşlar, trafik ekipleri ve itfaiyeciler rahat nefes aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da su kanalında bulunan cesedin kimliği belirlendi
    1. Hatay'da su kanalında bulunan cesedin..
    2. MSB:"Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk..
    3. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü..
    4. Bakan Akar'ın yoğun görüşme programı
    5. Geç sigortalı olan için Bağ-Kur..
    6. İzmir’in ilçelerini 1 Mayıs coşkusu..
    7. Aksaray’da işçi bayramında üzerine..
    8. Erdoğan'dan Hak-İş ve Memur-Sen'e..
    9. Kıdem tazminatı alır yazısı kimlere..
    10. Musevi Mezarlığı’nın kapı ve..
    11. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12. Katia & Bony’den yeni mağaza açılışı
    13. İstanbul'da 1 Mayıs
    14. TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin, iş..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Mahmut Arslan..
    16. Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na..
    17. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    18. Morales'ten Trump'a Venezuela eleştirisi
    19. Kocaeli Kitap Fuarı’nda açık havada..
    20. 14 yaşındaki çocuk sürücü ölümden döndü
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...