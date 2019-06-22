0553 313 94 23

Yavru Karaca’yı kesmekten son anda kurtararak doğaya saldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İbrahim Güney (40) isimli vatandaş Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaptığı sırada bulduğu yavru karacayı tekrar doğaya saldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:28
Yavru Karaca’yı kesmekten son anda kurtararak doğaya saldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İbrahim Güney (40) isimli vatandaş Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaptığı sırada bulduğu yavru karacayı tekrar doğaya saldı.


Edinilen bilgiye göre, Orman işçisi olan İbrahim Güney, Sarıçiçek Ormanlarına oğlu ile kesim yapmaya gitti. Güney, 10 dakika boyunca motorlu testere ile kesim yaptığı sırada ağacın yanında yavru karacayı buldu. Oğlunun eline aldığı yavru karacayı cep telefonuna kaydeden Güney, “Ağacı doğrarken hemen buradaymış, iyi ki motor çalmamış yavruya.Çok sevimlibir şey yeni yavru sanırım” dedi.


Baba ve oğul kesim sırasında üzeri talaş dolan yavru karacayı temizledikten sonra öperek tekrar doğaya saldı. Kesim bölgesinden hemen ayrılmayan ve geri gelmeye çalışan karacaya seslenen İbrahim Güney, ‘Yagelme ya. Çalışacağız traktörle, gözüne seveyim git bir yere” diye seslendi.


Güney, kesim bölgesinde diğer yavrularında bulunabileceği düşüncesiyle ağaçların çevrelerinde arama çalışması yaptı. Başka karacanın bulunmadığını gören Güney, çalışmasına devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iraklı kadın sokak ortasında kabusu yaşadı
    1. Iraklı kadın sokak ortasında kabusu..
    2. Çeşme Marina, deniz patlıcanlarına ev..
    3. Cizre’de şenlendirme projesi devam..
    4. Seçim yasakları başladı
    5. “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 12. gününde..
    6. 280 bin çiçek toprakla buluşuyor
    7. Sel 2 köprüyü yıktı! Mahsur kalanlar var
    8. Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte..
    9. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna..
    10. Taciz iddiasıyla bıçakladığı şahsı..
    11. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim..
    12. (Özel) Tapulu arazisine 40 yıl önce..
    13. Motosiklet festivali ilgi gördü
    14. Şehit polisin çocuklarına özel sünnet..
    15. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!..
    16. Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı
    17. İnternet paketi abonelerimizin..
    18. Seçim yasakları başladı
    19. Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim..
    20. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çok..
    21. Yaşlılık maaşı ile 10 yılda..
    22. Ardahan’da dolu hayatı felç etti
    23. SANKO dış ticaret bölge ihracatının..
    24. Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza..
    25. Çukurova Üniversitesi’ne 20 farklı..
    26. Binali Yıldırım'dan seçim öncesi..
    27. Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya..
    28. İmamoğlu, Sultanbeyli ve Üsküdar'da..
    29. Çetinkaya Köprüsü restore ediliyor
    30. Gazeteci Aydın Meral, son yolculuğuna..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları