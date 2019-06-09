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Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde fındık bahçesinde zirai ilaçlardan dolayı zehirlenen yavru karaca, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:02
Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde fındık bahçesinde zirai ilaçlardan dolayı zehirlenen yavru karaca, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.


Araklı ilçesinin Kalecik Mahallesi’nde fındık bahçesinde gezen yavru karaca yemek ararken zirai ilaçlardan yiyerek zehirlendi. Yavru karacanın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Metin Taşkın karacayı veteriner hekime getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Veterinerdeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen yavru karaca herkesin ilgi odağı oldu. Polis memurları tarafından sütle beslenen karaca Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:02
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