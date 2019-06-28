Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde doğada ender rastlanan yavru ebabil kuşu bulundu. Yavru ebabil kuşuna doktor ve hemşireler sahip çıktı.

Hastanede laborant olarak görev yapan Ümit Lap, sabah mesaiye geldiğinde yerde yavru ebabil kuşunu gördü. Kuşu, kedilere yem olmaması için alıp patoloji binasında koruma altına aldı. Laborant Lap, doktor ve hemşirelerle beraber kuşu besledi. Doktor ve Hemşireler kuşun adını Garip koydu.

Ebabil kuşunun bulan Ümit Lap, “Sabah arabayı park ettim, hastanede patolojinin arka tarafına, gelirken duvarın dibinde gördüm. Kırlangıç zannettim ama farklı bir kuş işte, laboratuvara geldiğimizde arkadaşlarımızdan bir tanesi ebabil kuşu olduğunu söyledi. İnternete falan baktık daha sonra da haber verdik. İlk defa gördüğüm bir şeydi” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verilmesinini ardından yetkililer, ebabil kuşunu teslim aldı.