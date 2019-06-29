Yavru ‘Ebabil Kuşu’ tedavi altına alındı

Bingöl’de kaldırım kenarında uçamayan yavru ebabil kuşu duyarlı bir vatandaşın yardımıyla tedavi altına aldı.

Kent merkezinde iş yerinin önünde oturan Necmettin Tunç, kaldırım kenarına düşen bir kuşu fark ederek aldı. Kuşa bakmak için evine götüren Tunç, kendi imkanları ile ilgilenirken, internet üzerinden yaptığı araştırmada hayvanın ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Tunç, bunun üzerine yavru ebabil kuşunu Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne teslim etti.

Kuşun kaldırım kenarına çarptığını aktaran Necmettin Tunç," Yaklaşınca kuş olduğunu gördüm ve uçamadığını fark edince alıp eve götürdüm. Sonra evde araştırma yaptım ve kuşun ebabil kuşu olduğunu anladım. Sonra üniversitenin veterinerlik bölümünün kanatlı hayvanlara bakım yaptığını öğrenince tedavi altına alınması için getirdim, baktılar. Sağlığına kavuşunca doğaya bırakacaklar” dedi.

2 gün içinde 5 adet ebabil kuşu getirildi

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı ise 2 gün içinde 5 adet ebabil kuşunun kendilerine teslim edildiğini aktararak, “Bu ebabil kuşları tabiatta gıdalarını alamadıkları için ağaçlardan veya yuvalarından düşüyor. Düştüğü zaman duyarlı vatandaşlar getirip bize teslim ediyor. Bir iki gün içinde bize 5 tane ebabil kuşu getirildi. Bunların düşmesi veya ölmesinin nedeni, yeterli gıda veya şekerin düşmesi sonucu oluyor. Biz burada serum takviyesi yapıyoruz, tedavi ettikten sonra da yüksek bir noktadan uçmaları için doğaya salıyoruz. Vatandaşlarımızın, havaların ısınmasıyla sokak hayvanları için çeşitli gıdalar bırakarak biraz daha duyarlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.