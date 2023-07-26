Yavaştan yavaştan saf değiştirenler ortaya çıkıyor

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Özışık, kendi Youtube kanalında "Erdoğan sevenlerini kahreden konuşma" adlı bir video paylaştı.

"İnsanlar artık Erdoğan'ın selamını almıyor"

Paylaştığı videoda iktidarı eleştiren Özışık şöyle konuştu:

Seçim öncesine kadar Erdoğan'ın önünü kesiyordu vatandaş, geçen bir video izledim içim acıdı, Erdoğan selam veriyor, artık selamını almıyor insanlar. Bugün aynı ortam yok. İnsanlar "bu kadar olmaz" diyor. Erdoğan'ın son görevidir.

"'Müjde' diye verdiğiniz her şeye zam geldi"

Milletin arasında dolaşıyorum yemin ediyorum, "Böyle olacağını bilseydim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim" diyenlerin sayısı az değil.

"Gabar'da petrol bulduk, fışkırıyor fışkırıyor", "Petrol bulduk, yedi ceddimize yeter" bunları söylerken gözlerimizin içine bakıyor. Seninle alay ediyor. Ne oldu Mehmet Bey, "müjde" diye verdiğiniz her şeye zam geldi.

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Petrol buluyoruz, petrolün fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkıyor. 30 da yetmiyor 36'ya çıkıyor. Yarın 40'a dayayacaklar. Doğal gaz buluyoruz, doğal gaza zam geliyor. Hakikaten bunlar size normal geliyor mu?

Ben kafayı sıyıracağım. Hayat nasıl yaşanılmaz bir hal aldı. Bunun sitemini dile getiriyorsun, sitem edenler oluyor.

"Haksızlık karşısında susan şeytan olmak istemiyorum"

"Ya fiyatlara müdahale edeceksin ya da maaşlara düzeltme yapacaksın" diyen Özışık, "Bu denge çubuğunu oturtun susmazsam namerdim. İktidarın kendisi kendisini eleştiriyor onlara laf yok, ama ben eleştirince bilmemne... "Yerel seçimlerde bana oy verin" diyebilecek yüzleri kalacak mı? Benim bu dostane uyarılarım nedeniyle beni istediğiniz köyden kovabilirsiniz. Ben köyümü değiştiririm ama doğru bildiğimden geri adım atmam. Siz kendinizi dava adamı olarak ilan ettiniz. Sizin mantığınızla göre ne dava benim davamdır ne lider benim liderimdir. Ben üç maymunu oynayacak kadar rezil bir hayatla karşınıza geleceğime hiç gelmem, tasımı tarağımı toplar gider evime yatarım. Haksızlık karşısında susan şeytan olmak istemiyorum" diye konuştu.