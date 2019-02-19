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Yavaş'tan raylı ulaşım sistemini yaygınlaştırma sözü

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Bizim projelerimiz içerisinde 58,4 kilometrelik metro ve raylı sistem bulunmaktadır. Bunu güneş enerjili otobüsler ve trambüslerle de destekleyeceğiz"- "Yazılım sektöründe en iyi beyinler neredeyse Türkiye'ye getireceğiz"

19 Şubat 2019 Salı 15:06
Yavaş'tan raylı ulaşım sistemini yaygınlaştırma sözü

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kentte mevcut metro ve raylı sistem ağına 58,4 kilometre daha ilave edeceğini belirterek, ulaşım olanaklarını güneş enerjili otobüsler ve trambüslerle destekleyeceğini bildirdi.

Yavaş, seçim çalışmaları çerçevesinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, burada sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yavaş, Ankara’da yıllardır toplu ulaşıma ve metroya ilgi gösterilmediğini öne sürdü.

Yavaş, yaptıkları anketlerde Ankaralıların en çok ulaşım sorunundan şikayetçi olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, "Meslek odaları, üniversiteler geçmişte alt ve üst geçitlerin trafikte kısmi bir rahatlama sağlayacağını ancak Ankara'daki trafik problemini çözmeyeceğini itiraz ederek söylediler. Bizim projelerimiz içerisinde 58,4 kilometrelik metro ve raylı sistem bulunmaktadır. Bunu güneş enerjili otobüsler ve trambüslerle de destekleyeceğiz." diye konuştu.

Esenboğa Havalimanı ile Kızılay arasındaki metronun ihalesini yapmak için devletin hazırlandığını aktaran Yavaş, devletin yapacağı metronun Kızılay'dan başlayarak Kuyubaşı istikametinden havalimanına doğru gideceğini, kendisinin yapacağı metronun güzergahının ise Kızılay-Siteler-Havalimanı istikametinde olacağını belirtti.

- "En iyi beyinler neredeyse Türkiye'ye getireceğiz"

Mansur Yavaş, seçilmesi halinde Ankaralı çiftçiyi tarım ve hayvancılık konularında teşvik edeceğini anlattı.

Sanayici ve iş adamlarını da sektörlerinin en iyi beyinleriyle buluşturacağını kaydeden Yavaş, "Yazılım sektöründeki en iyi beyinler neredeyse Türkiye'ye getirerek sizlerle buluşturacağız. Biz siyaset yapmayacağız. Siyasetle falan işimiz yok. Biz yaşadığımız kentte insanların mutlu olmasını istiyoruz. Dolayısıyla siyaset yapmak yerine sizleri desteklemeyi boynumuza borcu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuşmasının ardından sanayici ve iş adamlarının sorunlarını dinledi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

Mansur Yavaş, buradaki programının ardından OSTİM Sanayici ve İş adamları Derneği (OSİAD) ile Orman Sanayi İş Adamları Derneğine (ORSİAD) de ziyaretlerde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:06
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  2. CHP
  3. Mansur Yavaş
  4. seçim2019

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