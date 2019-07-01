Yavaş’tan açıklama

Yeni Akit Gazetesi ve www.yeniakit.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan 14.06.2019 tarihli “CHP’nin Gözdeleri Mafya Gibi” başlıklı yazıda müvekkil Mansur YAVAŞ hakkında gerçek dışı iddialarda bulunulmuştur.

“Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili tehditten şantaja, kaçak işçi çalıştırmaktan yargı içinde örgüt kurmaya kadar birçok dava dosyası bulunuyor. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Yavaş’a, sahte senedi icraya koymaktan 329 bin lira kötü niyet tazminatı, 164 bin lira da para cezası verildi. Yine Yavaş ile ilgili ‘sahte senet’, ‘yargı içinde örgüt kurma’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ gibi suçlarından hakkında cumhuriyet başsavcılığında soruşturma dosyası yer alıyor.” İfadelerinin yer aldığı haber yazısı hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yazının düşünce ve ifade hürriyeti kapsamına da girmediği açıktır.

Mansur YAVAŞ’ın isminin terör ile yan yana geçmesi ve kendisinin kaçak işçi çalıştırdığına ve yargı içinde örgüt kurmasına dair iddialar kabul edilemez olup söz konusu yazıdaki bilgiler doğru değildir. Haber, müvekkilin kamuoyundaki saygınlığım zedelemektedir.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle Müvekkil YAVAŞ’ın şahsi itibarını zedeleyen yazıdaki ifadelerin doğru olmadığını kamuoyuna saygıyla duyurmaktayız.

Mansur Yavaş vekili

Av. Balkan Şencan

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.