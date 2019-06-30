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Yavaş’tan açıklama

Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği, Yeni Akit Gazetesi ve www.yeniakit.com.tr'de yayınlanan 02.06.2019 tarihli “Bunlar Halkçı Değil Rantçı” başlıklı yazıda geçen beyanlara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı tarafından bize iletilen yazıyı siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

30 Haziran 2019 Pazar 12:13
Yavaş’tan açıklama

Yeni Akit Gazetesi ve www.yeniakit.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan 02.06.2019 tarihli “Bunlar Halkçı Değil Rantçı” başlıklı yazıda müvekkil Mansur YAVAŞ hakkında gerçek dışı ve maksatlı beyanlarda bulunulmuştur.

Yazıda geçen. Müvekkil YAVAŞ’ın “vergi kaçırdığı” ve “terör partisi HDP ile ittifak yaptığı” iddialarının dayanağı bulunmamaktadır. Bu yazının kötü niyetle ve belirli amaçlara yönelik olarak yazıldığı, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamına girmediği açıktır. Mansur YAVAŞ’ın isminin terör ile yan yana geçmesi ve kendisinin vergi kaçırdığına dair iddialar kabul edilemez olup söz konusu yazı doğru değildir.

Haber, müvekkilin kamuoyundaki saygınlığını kendisini adeta bir “terör sempatizanı” ve “vergi kaçakçısı” olarak lanse ederek zedelemektedir.

Bugüne kadar müvekkil YAVAŞ’ın üslubunun ve siyaset yapma tarzının bir yansıması olarak ortaya koyduğu polemikten uzak duran, yapıcı ve ayrıştırıcı olmayan siyasi tutum karşısında izan dışı isnatlarda bulunulmuştur. Bu isnatlara müvekkil YAVAŞ’ın ismi ve geçmişi başlı başına ve fazlasıyla yeterli bir cevaptır.

Bahsedilen yorumlar ile müvekkilin kişilik hakları zedelenmektedir. Kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan müvekkil Mansur Yavaş’ın, hakkında gerçeğe aykırı yayım yapılarak toplum nezdindeki itibarının zedelenmesi amaçlanmakta ve kişilik haklarına saldırı oluşmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyuurlur.

Mansur Yavaş

Vekili Av. Balkan Şencan

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:13
  1. Yeni Akit Gazetesi
  2. www.yeniakit.com.tr
  3. Bunlar Halkçı Değil Rantçı
  4. Mansur YAVAŞ
  5. HDP
  6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  7. Av. Balkan Şencan

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