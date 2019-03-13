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Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den cevap!

A Haber’de canlı yayına katılan Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Zillet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş’ın "televizyon programında tartışma" teklifine cevap verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:44
Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den cevap!

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, A Haber’de canlı yayında soruları cevapladı.

"Partim izin verirse çıkarım"

Sahte senet skandalı ile gündeme gelen Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’ın televizyon programında tartışma teklifine cevap veren Mehmet Özhaseki "Mansur Yavaş buralara gelmez. Tartışmaya da çıkmaz. Çünkü belediyeciliği de bilmiyor. Tecrübesi de yok. Ancak partimizin almış olduğu bir karar var. Çıkıp adaylarla kavgalı bir ortamda gözükmemek. Bunu ısrarla zaten partimiz söylüyor. Bu prensibe de herkes uydu. Eğer partim bana özel izin verirse seve seve koşa koşa çıkarım. Çünkü belediyecilik benim işim zaten. 25 yıldır belediyeciyim. Belediyecilikten sorumlu bakanlık da yaptım ben. Şu andaki görevim yine AK Parti’de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısıyım. Dersime çalıştığım yerden soru gelecek. O yüzden çıkarım. Seve seve bu işi yaparım" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:44
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Mansur Yavaş
  4. cumhur ittifakı

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  • vagifvagif56 dk önce
    Muselman olmanin esas sarti Yalandanismamak Basqasinaiftira etmemekdir..Bu gunbunu dusunen insaninTurkiyede olmasibiterefolmasiqazetede yaziyazmasi ozude Yeni Akitdeimkansiz

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