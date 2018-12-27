Mansur Yavaş'ın seçim iddiası Kılıçdaroğlu'nu aratmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi seçim öncesi iddialı sözler sarf eden CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, seçimlerde başkan seçileceğini söyledi.27 Aralık 2018 Perşembe 16:31
Her seçim öncesi iddialı sözler sarf ederek seçim sonrası hüsrana uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara adayı da kendisi gibi konuştu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Yerel seçimlerin baka ile hiçbir ilgisi, alakası yoktur. İnsanların yaşamaktan memnun oldukları bir Ankara istiyoruz. Ankara bir belediye başkanı seçecek, bunun hükümetle falan uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur, Ankara’da belediye başkanı değişecektir.” dedi.
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