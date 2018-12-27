Mansur Yavaş'ın seçim iddiası Kılıçdaroğlu'nu aratmadı

Her seçim öncesi iddialı sözler sarf ederek seçim sonrası hüsrana uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara adayı da kendisi gibi konuştu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Yerel seçimlerin baka ile hiçbir ilgisi, alakası yoktur. İnsanların yaşamaktan memnun oldukları bir Ankara istiyoruz. Ankara bir belediye başkanı seçecek, bunun hükümetle falan uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur, Ankara’da belediye başkanı değişecektir.” dedi.